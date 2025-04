Trump a Time ho concluso 200 accordi sui dazi

Trump ha assicurato in una intervista a Time di aver concluso "200 accordi" sui dazi, anche se finora nessuno è stato annunciato. Ma il presidente ha suggerito che potrebbero essere svelati il mese prossimo. "Nel giro di tre o quattro settimane..abbiamo finito", ha detto.

