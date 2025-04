Trump a Roma nessun incontro con altri leader

Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale Imolaoggi.it - Trump a Roma, nessun incontro con altri leader Leggi su Imolaoggi.it Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donaldai funerali del Papa sabato non è previsto alcunbilaterale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nessun incontro nel programma di Trump a Roma, Tajani: "Non parleremo di dazi davanti alla salma del papa" - "Ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti", ha detto il presidente Donald Trump ai giornalisti in un incontro nello studio Ovale riferendosi al suo arrivo a Roma per i funerali di papa Francesco, sabato 26 aprile. Tuttavia nel programma ufficiale della sua visita presidenziale non c'è... 🔗today.it

Trump a Roma: nessun incontro previsto - 7.00 Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Trump ai funerali del Papa domani, non è previsto alcun incontro bilaterale. Secondo il programma, il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma,alla basilica di San Pietro, e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno ... 🔗servizitelevideo.rai.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra ... 🔗quotidiano.net

Nel programma ufficiale di Trump a Roma nessun incontro; Nessun incontro nel programma di Trump a Roma, Tajani: Non parleremo di dazi davanti alla salma del papa; Casa Bianca: Trump a Roma non avrà incontri con altri leader | Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi; Trump a Roma venerdì sera, nessun incontro in programma. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Nessun incontro nel programma ufficiale”: Trump e Melania dopo i funerali del Papa volano al Golf club - Nessun faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue. Presidente Usa e consorte ripartiranno subito dopo le esequie ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump a Roma: nessun incontro previsto - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Trump ai funerali del Papa domani, non è previsto alcun incontro bilaterale. 🔗rainews.it

Nel programma ufficiale di Trump a Roma nessun incontro Nel programma ufficiale di Trump a Roma nessun incontro - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale. (ANSA) ... 🔗ansa.it