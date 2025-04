Trump a Roma incontrerò la premier Meloni

Trump, incalzato dai reporter prima di partire per Roma, ha detto che incontrerà anche la premier Giorgia Meloni. Quotidiano.net - Trump, a Roma incontrerò la premier Meloni Leggi su Quotidiano.net Il presidente degli Stati Uniti Donald, incalzato dai reporter prima di partire per, ha detto che incontrerà anche laGiorgia

