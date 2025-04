Trump A Roma incontrerò Giorgia Meloni l’arrivo previsto alle 23

alle esequie di Papa Francesco e coglierà l’occasione per un incontro con la premier italiana. “Era un uomo buono, l’ho incontrato due volte. FantasticoL'articolo Trump: “A Roma incontrerò Giorgia Meloni”, l’arrivo previsto alle 23 proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump: “A Roma incontrerò Giorgia Meloni”, l’arrivo previsto alle 23 Leggi su Ildifforme.it Il presidente USA parteciperàesequie di Papa Francesco e coglierà l’occasione per un incontro con la premier italiana. “Era un uomo buono, l’ho incontrato due volte. FantasticoL'articolo: “A”,23 proviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

Trump, a Roma incontrerò la premier Meloni - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incalzato dai reporter prima di partire per Roma, ha detto che incontrerà anche la premier Giorgia Meloni. 🔗quotidiano.net

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Il piano dell'Italia per “dazi zero”. Meloni da Trump, poi Vance a Roma - Entriamo oggi nella settimana clou nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. La visita della Presidente Giorgia Meloni alla Casa Bianca giovedì sarà importante sotto vari punti di vista. Il primo per rinsaldare i rapporti tra i due Paesi in un momento di particolare complessità per via dei posizionamenti di Donald Trump. Il secondo per le relazioni tra l'Europa stessa e gli Stati Uniti. Quello della Presidente del Consiglio sarà un bilaterale, e Maros Sefcovic, commissario Ue al Commercio, è già a Washington, per cui i due appuntamenti vanno tenuti su un piano distinto a livello formale, ma a ... 🔗iltempo.it