Trump a Roma incontra tutti tranne forse Ursula

Nell'agenda di Donald Trump sarà "davvero complicato" trovare uno spazio per Ursula von der Leyen. Bruxelles, timidamente, avanza l'idea di poter imbastire un incontro tra i due presidenti ma la Casa Bianca è infuriata, come ampiamente prevedibile, a causa della stangata Antitrust Ue da 700 milioni per Meta e Apple: "Una nuova forma di estorsione".

