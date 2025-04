Trovata morta Alice Morelli le ricerche e l’appello a Chi l’ha visto per la giocatrice di softball

Trovata senza vita la 23enne Alice Morelli, la giocatrice di softball delle Blue Girls Bologna, della quale si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile. La ragazza non era rientrata a casa, a Bologna: i suoi genitori hanno quindi diramato un appello e denunciato la scomparsa in Questura. l'hanno cercata disperatamente per un giorno intero, utilizzando anche i social per avvertire e trovare il maggior numero possibile di indicazioni e aiuti. Il corpo rinvenuto in zona San RuffilloL'ultima volta era stata vista in zona Mazzini-Savena e il suo cellulare era rimasto a casa. Il suo corpo è stato trovato vicino alla rotonda del Dazio, in zona San Ruffillo, uno degli ultimi posti dove Alice era stata avvistata.

