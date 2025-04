Trofeo Frosali foto e classifica della corsa di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 25 aprile 2025 – Nel giorno della Festa della Liberazione è tornato a Sesto Fiorentino uno degli appuntamenti podistici più sentiti della Toscana: il 51° Trofeo Oliviero Frosali, affiancato dall’11° Memorial Sirio Magni.Qui LA classificaLa manifestazione, organizzata dal G.S. Ausonia, ha richiamato circa 350 podisti, tra agonisti e amatori, che si sono sfidati lungo un percorso panoramico completamente ridisegnato per l’occasione. Il nuovo tracciato ha riscosso unanimi consensi. La gara nasce nel segno della memoria: Oliviero Frosali, antifascista sestese, venne tragicamente ucciso sotto gli occhi della figlia, che in seguito divenne la moglie di Siro Magni, fondatore della società Ausonia, a cui è intitolato anche l’omonimo memorial giunto all’undicesima edizione. Lanazione.it - Trofeo Frosali, foto e classifica della corsa di Sesto Fiorentino Leggi su Lanazione.it (Firenze), 25 aprile 2025 – Nel giornoFestaLiberazione è tornato auno degli appuntamenti podistici più sentitiToscana: il 51°Oliviero, affiancato dall’11° Memorial Sirio Magni.Qui LALa manifestazione, organizzata dal G.S. Ausonia, ha richiamato circa 350 podisti, tra agonisti e amatori, che si sono sfidati lungo un percorso panoramico completamente ridisegnato per l’occasione. Il nuovo tracciato ha riscosso unanimi consensi. La gara nasce nel segnomemoria: Oliviero, antifascista sestese, venne tragicamente ucciso sotto gli occhifiglia, che in seguito divenne la moglie di Siro Magni, fondatoresocietà Ausonia, a cui è intitolato anche l’omonimo memorial giunto all’undicesima edizione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trofeo Custom Teak a Fornacette, foto e classifica - Fornacette (Pisa), 30 marzo 2025 – Grande entusiasmo e numeri da record per la seconda edizione del Trofeo Custom Teak, che si è svolto a Fornacette sulla distanza di 10 chilometri. Trofeo Custom Teak, le foto della corsa La competizione ha preso il via dall’omonima azienda situata in via Dante Alighieri, confermandosi già al suo secondo anno come un appuntamento di rilievo nel panorama podistico. 🔗sport.quotidiano.net

Mondiale per Club Inter, il trofeo è a Milano: domani sarà a San Siro! Il comunicato – FOTO - di RedazioneMondiale per Club Inter, il trofeo è a Milano: domani sarà a San Siro! Il comunicato sul sito ufficiale del club nerazzurro Il trofeo del Mondiale per Club, competizione organizzata dalla Fifa che avrà inizio a giugno negli USA e alla quale parteciperanno l’Inter e la Juventus a rappresentare l’Italia, fa visita a Milano. Domani sarà presentato anche al pubblico di San Siro in occasione della sfida contro il Cagliari. 🔗internews24.com

Trofeo BigMat Palastreto, foto e classifica della corsa - Sesto Fiorentino, 9 febbraio 2025 – Grande successo per l'ottava edizione del Trofeo BigMat Palastreto, che ha visto oltre 350 podisti sfidarsi su un percorso di 13 km, attraversando le vie cittadine prima di affrontare le impegnative salite di Monte Morello. Un evento reso possibile grazie all'impegno di oltre 40 volontari, impegnati a garantire la sicurezza lungo il tracciato. Qui LA CLASSIFICA La gara ha preso il via e si è conclusa presso la sede dell'impresa BIGMAT Focardi e Cerbai, proseguendo la tradizione iniziata 37 anni fa con l’"Invernale di Palastreto", storica ... 🔗sport.quotidiano.net

Trofeo Frosali, foto e classifica della corsa di Sesto Fiorentino; Podismo, l’edizione dei 50 anni per il trofeo Frosali: foto e classifica; Podismo, foto e classifica completa del trofeo Frosali di Sesto Fiorentino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trofeo Frosali, foto e classifica della corsa di Sesto Fiorentino - Qui LA CLASSIFICA La manifestazione ... a cui è intitolato anche l’omonimo memorial giunto all’undicesima edizione. Trofeo Frosali, le foto della corsa Un forte significato civile accompagna da sempre ... 🔗msn.com

A Sesto Fiorentino il 51° trofeo Oliviero Frosali e l’11° memorial Sirio Magni - Sesto Fiorentino, 21 aprile 2025 – Nel giorno della Festa della Liberazione, Sesto Fiorentino rinnova il suo impegno nella memoria con la 51ª edizione del Trofeo Oliviero Frosali, dedicato al noto ant ... 🔗msn.com