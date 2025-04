Trezzo torna Ville aperte Al Castello e a Casa Bassi sulle tracce del Manzoni

Trezzo nel fine settimana torna l’edizione primaverile di Ville aperte. Doppio turno al Castello, domenica, e tre pomeriggi, da oggi, a Casa Bassi alla scoperta del Manzoni più segreto. Visite guidate nella rocca Viscontea e nella dimora dove abitò Margherita Trotti, nipote del grande scrittore e di Enrichetta Blondel, figlia della loro quinta figlia. Un tuffo nella storia e nella bellezza per chi ha scelto di non partire per il ponte. Il tesoro del Barbarossa sepolto nel parco e il fantasma della castellana suicida dalla torre, una sterminata aneddotica su apparizioni di spettri e fantasmi, fra gli altri quello di una figlia di Bernabò Visconti, innamorata di uno stalliere e gettata dal padre nel pozzo delle torture.E poi storia vera di intrighi, omicidi, battaglie, odio e rivalità fratricide, sangue, prigionie in salsa trecentesca. Ilgiorno.it - Trezzo, torna “Ville aperte”. Al Castello e a Casa Bassi sulle tracce del Manzoni Leggi su Ilgiorno.it Venticinque aprile all’insegna della cultura, anel fine settimanal’edizione primaverile di. Doppio turno al, domenica, e tre pomeriggi, da oggi, aalla scoperta delpiù segreto. Visite guidate nella rocca Viscontea e nella dimora dove abitò Margherita Trotti, nipote del grande scrittore e di Enrichetta Blondel, figlia della loro quinta figlia. Un tuffo nella storia e nella bellezza per chi ha scelto di non partire per il ponte. Il tesoro del Barbarossa sepolto nel parco e il fantasma della castellana suicida dalla torre, una sterminata aneddotica su apparizioni di spettri e fantasmi, fra gli altri quello di una figlia di Bernabò Visconti, innamorata di uno stalliere e gettata dal padre nel pozzo delle torture.E poi storia vera di intrighi, omicidi, battaglie, odio e rivalità fratricide, sangue, prigionie in salsa trecentesca.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sul lungomare Cristoforo Colombo si torna a demolire gli immobili abusivi. Le ruspe sono tornate in azione per abbattere tre immobili, due prefabbricati, realizzati su piattaforme in cemento armato, e un immobile in cemento armato. Alle tre costruzioni, che si trovano al civico 279, accanto... 🔗palermotoday.it

CAPANNORI Una maratona che allunghi il percorso nella parte est del territorio capannorese fino a Lucca, aumento dei partecipanti fino a 13-15 mila, (il record degli anni pre pandemia fu di 18 mila), un gemellaggio con gli appassionati stranieri, un libro. Sono le novità a cui si sta lavorando per la 50^ edizione della Marcia delle Ville a cura dell’associazione marciatori marliesi che pensano in grande per il mezzo secolo che cadrà nel 2027. 🔗lanazione.it

Ville aperte in Brianza torna a coinvolgere il Lecchese. Quest'anno ricorre la 23^ edizione, suddivisa con il momento 'Primavera' dal 3 all'1 maggio e quello 'Autunno' dal 20 settembre al 5 ottobre: il primo vedrà l'apertura delle sole ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como... 🔗leccotoday.it

Trezzo, torna “Ville aperte”. Al Castello e a Casa Bassi sulle tracce del Manzoni; Ville Aperte 2025: i 42 gioielli del territorio da visitare (c'è anche la via del gusto); 'Ville Aperte 2025' in Lombardia, Caruso: evento valorizza i beni; Le magnifiche 11 regine in provincia di Como aprono le porte: torna Ville Aperte (in tutta la Lombardia). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ville Aperte 2025: i 42 gioielli del territorio da visitare (c'è anche la via del gusto) - Al via l'edizione primaverile della rassegna promossa dalla Provincia di Monza: ecco tutti gli appuntamenti ... 🔗monzatoday.it

Ville Aperte 2025 in Brianza: “Con voi” a maggio, tutte le novità dell’edizione primaverile - A maggio torna la quarta edizione primaverile delle Ville Aperte in Brianza. Le novità, gli itinerari, come prenotare. 🔗msn.com

Ville aperte in Brianza al via l’edizione Primavera - Torna Ville Aperte in Brianza, manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza giunta alla 23^ edizione, che ... 🔗resegoneonline.it