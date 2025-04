Trenino rosso del Bernina clienti a 11 Tirano sorride e il direttore del Consorzio pensa a soggiorni lunghi

Tirano (Sondrio) – La Ferrovia Retica fa segnare numeri da capogiro e a beneficiarne è anche Tirano che potrebbe far registrare un considerevole aumento di turisti. Le entrate della Ferrovia Retica, società che gestisce fra gli altri la linea del cosiddetto Treno rosso del Bernina, sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi. I ricavi nel ramo passeggeri sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa dalla FR. La progressione è stata particolarmente marcata per il Bernina Express, il Trenino rosso che ha uno dei capolinea proprio a Tirano, dove ogni anno arrivano e soggiornano migliaia di turisti che poi visitano anche altre località della Valtellina. Ilgiorno.it - Trenino rosso del Bernina, clienti a + 11%. Tirano sorride e il direttore del Consorzio pensa a soggiorni lunghi Leggi su Ilgiorno.it (Sondrio) – La Ferrovia Retica fa segnare numeri da capogiro e a beneficiarne è ancheche potrebbe far registrare un considerevole aumento di turisti. Le entrate della Ferrovia Retica, società che gestisce fra gli altri la linea del cosiddetto Trenodel, sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi. I ricavi nel ramo passeggeri sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa dalla FR. La progressione è stata particolarmente marcata per ilExpress, ilche ha uno dei capolinea proprio a, dove ogni anno arrivano e soggiornano migliaia di turisti che poi visitano anche altre località della Valtellina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rafforzare la mobilità ferroviaria tra la Valtellina e i Grigioni, migliorando l’accessibilità e promuovendo un turismo più sostenibile. Sono questi gli obiettivi del progetto Interreg “TRIP” (Treni Retici in Progress), presentato nei giorni scorsi a Sondrio. Tre le opere chiave su cui si... 🔗sondriotoday.it

Risultati decisamente positivi lo scorso anno per la Ferrovia retica (FR). Le entrate sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi. I ricavi nel ramo passeggeri sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa ieri dalla FR. 🔗ilgiorno.it

di RedazioneMoviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» Le parole dell’ex arbitro Intervenuto negli studi di Pressing, l’ex arbitro. Graziano Cesari, ha parlato cosi della moviola in Atalanta Inter: LE PAROLE- «Il rosso di Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d’angolo. 🔗internews24.com

Trenino rosso del Bernina, clienti a + 11%. Tirano sorride e il direttore del Consorzio pensa a soggiorni lunghi; Il Trenino Rosso si scontra con un’auto a Tirano; Non esiste solo il Bernina: questo trenino rosso nel Sud Italia è uno spettacolo; Overbooking sul trenino rosso del Bernina: problema verso la soluzione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trenino rosso del Bernina, clienti a + 11%. Tirano sorride e il direttore del Consorzio pensa a soggiorni lunghi - La famosa linea svizzera traina il turismo aduano. Gigi Negri, direttore del consorzio turistico Media Valtellina: “Il prossimo obiettivo è quello di riuscire ad incrementare il numero dei giorni di ... 🔗ilgiorno.it

Il Trenino rosso piace sempre di più. Grazie ai biglietti i ricavi salgono dell’11% - Risultati decisamente positivi lo scorso anno per la Ferrovia retica (FR). Le entrate sono aumentate a livelli record sia ... 🔗msn.com

Il Trenino Rosso del Bernina - Il trenino del Bernina è una delle ferrovie più spettacolari al mondo ... Ore 13.41 Partenza con il Trenino Rosso che da Tirano conduce fino a Saint Moritz (arrivo ORE 16.11), attraverso un percorso ... 🔗touringclub.it