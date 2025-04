Trecento giovani Sono in viaggio verso la capitale

Sono Trecento adolescenti della pastorale giovanile diocesana che oggi partono da Viareggio in treno per andare nella capitale per il lungo fine settimana del Giubileo degli adolescenti. Sono tutti ragazzi e ragazze di età compresa fra i 12 ai 17 anni. Li accompagna in questo viaggio don Luigi Angelini responsabile della pastorale giovanile diocesana. Un viaggio che nelle previsioni avrebbe dovuto essere una festa ancor più grande per la presenza di Papa Francesco che, invece, ha raggiunto la casa del Padre nel giorno della Ressurezione, a Pasquetta."Non possiamo partecipare ai funerali del Papa – ha specificato proprio don Luigi Angelini, responsabile della pastorale giovanile diocesana – ma i nostri ragazzi di Viareggio, Massarosa, Camaiore, e Torre del Lago dedicheranno sicuramente una preghiera e un pensiero in memoria di Papa Francesco e se ci sarà il maxischermo a San Giovanni in Laterano potranno anche seguire il rito funebre insieme a tutti gli altri fedeli". Lanazione.it - Trecento giovani. Sono in viaggio verso la capitale Leggi su Lanazione.it A Roma con Papa Francesco nel cuore e nelle preghiere:adolescenti della pastoralele diocesana che oggi partono da Viareggio in treno per andare nellaper il lungo fine settimana del Giubileo degli adolescenti.tutti ragazzi e ragazze di età compresa fra i 12 ai 17 anni. Li accompagna in questodon Luigi Angelini responsabile della pastoralele diocesana. Unche nelle previsioni avrebbe dovuto essere una festa ancor più grande per la presenza di Papa Francesco che, invece, ha raggiunto la casa del Padre nel giorno della Ressurezione, a Pasquetta."Non possiamo partecipare ai funerali del Papa – ha specificato proprio don Luigi Angelini, responsabile della pastoralele diocesana – ma i nostri ragazzi di Viareggio, Massarosa, Camaiore, e Torre del Lago dedicheranno sicuramente una preghiera e un pensiero in memoria di Papa Francesco e se ci sarà il maxischermo a San Giovanni in Laterano potranno anche seguire il rito funebre insieme a tutti gli altri fedeli".

