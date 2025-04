Travolto da un8217auto nel Pavese ciclista muore a 67 anni dopo due settimane di ricovero in ospedale

ospedale San Matteo di Pavia. L'11 aprile il 67enne era stato Travolto da un'auto a Broni mentre girava in bicicletta. Leggi su Fanpage.it Patrizio Mario Baldiraghi è deceduto lo scorso 23 aprile all'San Matteo di Pavia. L'11 aprile il 67enne era statoda un'auto a Broni mentre girava in bicicletta.

