Travolto da un traliccio grave un 19enne

Travolto da un traliccio, grave un 19enne. L'incidente è avvenuto questa mattina all'interno di un terreno agricolo alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona. Il ragazzo mentre era al lavoro su un trattore, ha urtato un traliccio che, cadendo, lo ha Travolto e colpito in testa. Ora è ricoverato in grave condizioni all'ospedale regionale marchigiano di Torrette. Quando sono arrivati i soccorritori, hanno trovato il ragazzo accasciato sul volante del cingolato. Il diciannovenne è stato intubato e stabilizzato sul posto, quindi trasportato in eliambulanza in codice rosso. Ilrestodelcarlino.it - Travolto da un traliccio, grave un 19enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Jesi (Ancona), 25 aprile 2025 -da unun. L'incidente è avvenuto questa mattina all'interno di un terreno agricolo alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona. Il ragazzo mentre era al lavoro su un trattore, ha urtato unche, cadendo, lo hae colpito in testa. Ora è ricoverato incondizioni all'ospedale regionale marchigiano di Torrette. Quando sono arrivati i soccorritori, hanno trovato il ragazzo accasciato sul volante del cingolato. Il diciannovenne è stato intubato e stabilizzato sul posto, quindi trasportato in eliambulanza in codice rosso.

Se ne parla anche su altri siti

Travolto da un albero, grave un boscaiolo - Erano da poco trascorse le ore 15 di giovedì, quando la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Asiago per soccorrere un boscaiolo travolto da una pianta nei boschi in località Cornetta, nel Comune di Enego, provincia di Vicenza. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Trento. ... 🔗trentotoday.it

Pedone travolto da un’auto. Grave un uomo di 60 anni - Un uomo sessantenne è rimasto seriamente ferito l’altra sera verso le 20 in un incidente stradale accaduto all’incrocio tra via della Costituzione e via Veneto, all’ingresso del centro storico di Novellara. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, un’autovettura Mercedes ha urtato un uomo a piedi, rovinato sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto il personale della vicina sede di automedica, raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Via Emilia, travolto in bici . Grave un 50enne - Sono gravi le condizioni di un 50enne di origine ghanese, travolto ieri mattina sulla via Emilia Ovest, direzione Modena all’ altezza del sottopasso. L’uomo, residente in città è stato investito all’improvviso da un 23enne mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. Il grave incidente si è verificato intorno alle 9 di ieri mattina e, sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Travolto da un traliccio, grave un 19enne; Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore: è gravissimo; Grave incidente sul lavoro a Jesi: un 19enne travolto da un traliccio mentre guida un trattore; Incidente sul lavoro a Jesi 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore è gravissimo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Urta con il trattore un traliccio che gli cade sulla testa: gravissimo un 19enne - Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette: è in gravi condizioni ... 🔗fanpage.it

Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore: è gravissimo - Un 19enne è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Jesi (Ancona): il giovane guidava un trattore quando è stato improvvisamente travolto da un traliccio ... 🔗virgilio.it

Grave 19enne su trattore travolto da palo telefonia a Jesi - Un giovane operaio è rimasto gravemente ferito intorno alle 10 di questa mattina a Jesi (Ancona) mentre operava con un trattore su un terreno agricolo in via Piandelmedico, per conto dell'azienda agri ... 🔗ansa.it