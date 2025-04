Trasforma un Video TikTok in Sfondo Animato per il Tuo Smartphone

Smartphone è facile, ma farlo in modo creativo usando immagini e animazioni speciali può non essere così semplice. Una delle funzioni minori, e nascoste, di TikTok riguarda proprio questo. Tramite l'app di TikTok, infatti, è possibile salvare e usare un Video come Sfondo del telefono, sia su Android che su iPhone. Siccome poi esiste questa funzione, molti creator hanno diffuso Video brevi adatti e perfetti da usare come Sfondo live o Animato, con colori vivaci e loop accattivanti, con personaggi di cartoni animati o in 3D o anche clip virali. Per Trasformare Video TikTok in sfondi animati del telefono ci sono procedure diverse a seconda del sistema usato, su iOS e Android bisogna procedere in modo diverso. LEGGI ANCHE: Migliori sfondi animati (Live) per Android Come impostare un Video TikTok come Sfondo su iPhone Su iPhone, il processo sfrutta la funzione Live Photo, che Trasforma un Video in un’immagine animata visibile con una pressione prolungata sulla schermata di blocco. Leggi su .com Personalizzare loè facile, ma farlo in modo creativo usando immagini e animazioni speciali può non essere così semplice. Una delle funzioni minori, e nascoste, diriguarda proprio questo. Tramite l'app di, infatti, è possibile salvare e usare uncomedel telefono, sia su Android che su iPhone. Siccome poi esiste questa funzione, molti creator hanno diffusobrevi adatti e perfetti da usare comelive o, con colori vivaci e loop accattivanti, con personaggi di cartoni animati o in 3D o anche clip virali. Perrein sfondi animati del telefono ci sono procedure diverse a seconda del sistema usato, su iOS e Android bisogna procedere in modo diverso. LEGGI ANCHE: Migliori sfondi animati (Live) per Android Come impostare uncomesu iPhone Su iPhone, il processo sfrutta la funzione Live Photo, cheunin un’immagine animata visibile con una pressione prolungata sulla schermata di blocco.

