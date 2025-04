Trasforma la casa in un coca shop condanna definitiva per 57enne

57enne di Caserta, accusato di spaccio di cocaina. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal suo legale che ha chiesto una pronuncia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato.Il 57enne, già con precedenti per. Casertanews.it - Trasforma la casa in un coca shop: condanna definitiva per 57enne Leggi su Casertanews.it Nessuno sconto per P.L.,di Caserta, accusato di spaccio diina. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal suo legale che ha chiesto una pronuncia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato.Il, già con precedenti per.

Su questo argomento da altre fonti

Ai domiciliari per droga, trasforma casa in base di spaccio: arrestato - Un 36enne pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, nonostante la misura restrittiva, aveva ripreso la sua attività illecita, trasformando... 🔗cataniatoday.it

Trump e il pulsante rosso alla Casa Bianca: “Serve per la Coca Cola, non per armi atomiche” – Video - (Adnkronos) – Sulla scrivania di Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca, c'è un pulsante rosso. "Tutti pensano che serva per le armi nucleari", dice il presidente degli Stati Uniti a Laura Ingraham, conduttrice di Fox News che ha intervistato Trump per il suo programma The Ingraham Angle. Il presidente mostra il pulsante rosso, […] 🔗periodicodaily.com

In casa con la coca e una mitragliatrice, presa 70enne a Roma - Arrestata a quasi settant’anni perché in casa le trovano un chilo di cocaina e una mitragliatrice. La scoperta in un’abitazione in pieno centro a Nettuno, nei pressi di Roma, e vicina proprio alla locale caserma della Guardia di Finanza. A tradirla il “solito” viavai di persone sospette dalla casa della nonnina narcos. I militari delle […] The post In casa con la coca e una mitragliatrice, presa 70enne a Roma appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Trasforma la casa in un coca shop: condanna definitiva per 57enne; Isola d'Elba, nasconde in casa cocaina e hashish pronti per essere spacciati ai clienti: arrestato; Livorno | Sorpreso in casa con un kg di hashish, dosi di cocaina e 3.800 euro: arrestato; Coppia compra un vecchio furgone Coca-Cola e lo trasforma nella loro (nuova) casa. «Così viviamo felici e senz. 🔗Se ne parla anche su altri siti