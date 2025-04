Trapani o ‘Chiodi’ Il caso che smaschera l’analfabetismo geografico in Italia

Un quiz televisivo diventa pretesto per un acceso dibattito sulla preparazione geografica dei giovani italiani. La confusione tra Trapani, città della Sicilia, e "Chiodi", un cognome inventato, ha mostrato quanto sia diffusa l'ignoranza spaziale. La vicenda ha acceso il dibattito pubblico, mettendo sotto accusa scuola, genitori e istituzioni per il progressivo abbandono della geografia.

