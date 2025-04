Transports Villadoro sconfigge Hokkaido Bologna e avvicina la promozione in A3

Transports Villadoro 3 Hokkaido Bologna 0 (25-20, 25-19, 25-19)Transports Villadoro: Andreoli 21, Canossa 8, Dombrovski 9, Mocelli 11, Ghelfi 3, Maggi 4, Plessi (L1); Leonelli (L2), Benincasa, Bellei. Non entrati: Rossi, Vecchi, Akrabia. All. Mescoli.Hokkaido Bologna: Tassoni, Ronchi 7, Ricci Maccarini 9, Bernardis 8, Reccavallo 5, Bandieri 8, Chiella (L1); Serenari, Falzone, Tito 1, Dalfiume 4, Popov. Non entrati: Beneventi (L2), Bigozzi. All. Guarnieri.Arbitri: Tanzilli e Caronna.Si infrange a Modena il sogno playoff della Hokkaido: Bologna esce con le ossa rotte dallo scontro diretto per il secondo posto in classifica con la Transports Villadoro, l’ultimo utile per agganciare la post season e la corsa per la promozione in A3 di pallavolo maschile.Non c’è ancora l’aritmetica, ma ora il percorso a ostacoli è tutto in salita, con Villadoro a più 3 e con il vantaggio del quoziente set. Sport.quotidiano.net - Transports Villadoro sconfigge Hokkaido Bologna e avvicina la promozione in A3 Leggi su Sport.quotidiano.net 0 (25-20, 25-19, 25-19): Andreoli 21, Canossa 8, Dombrovski 9, Mocelli 11, Ghelfi 3, Maggi 4, Plessi (L1); Leonelli (L2), Benincasa, Bellei. Non entrati: Rossi, Vecchi, Akrabia. All. Mescoli.: Tassoni, Ronchi 7, Ricci Maccarini 9, Bernardis 8, Reccavallo 5, Bandieri 8, Chiella (L1); Serenari, Falzone, Tito 1, Dalfiume 4, Popov. Non entrati: Beneventi (L2), Bigozzi. All. Guarnieri.Arbitri: Tanzilli e Caronna.Si infrange a Modena il sogno playoff dellaesce con le ossa rotte dallo scontro diretto per il secondo posto in classifica con la, l’ultimo utile per agganciare la post season e la corsa per lain A3 di pallavolo maschile.Non c’è ancora l’aritmetica, ma ora il percorso a ostacoli è tutto in salita, cona più 3 e con il vantaggio del quoziente set.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Italtennis sperava nel derby e lo avrà, quando giovedì Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si contenderanno un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La testa di serie numero 13 del tabellone sembra averci preso gusto e mette a segno un’altra rimonta vincente sui campi in terra battuta del Principato, imponendosi con lo score di 1-6 7-5 6-2 sul ceco Jiri Lehecka dopo più di due ore di battaglia. 🔗sportface.it

L’Under 18 batte 2-1 il Monza e resta in testa al campionato. Ecco i risultati del weekend. Under 18 Cesena-Monza 2-1. In campo: Fontana, Biguzzi, Ridolfi (28’st Carlini), Baietta, Bertaccini (39’st Gori), Greco, Lantignotti (39’st Okolo), Amadori, Gabriele (15’st Sanaj), Zamagni D., Galvagno (15’st Berti). All: Lantignotti. Reti: 41’pt Gabriele (C), 22’st Zamagni D. (C), 23’st Mout (M). Classifica: Cesena 46, Torino 43, Roma 41, Inter 36, Genoa 32, Sassuolo 30, Lazio 29, Parma 29, Atalanta ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Fiumicino, 3 marzo 2025 – Il maltempo non ha fermato i festeggiamenti per il primo Carnevale di Parco Leonardo: l’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Misericordia di Fiumicino e da altre associazioni di quartiere, ha riscosso un grande successo, e tante famiglie hanno deciso di sfidare la pioggia per partecipare. “È stata una festa bellissima, una giornata fantastica, ricca di divertimento quella trascorsa da tutti noi residenti di Parco Leonardo e non solo. 🔗ilfaroonline.it

Transports Villadoro sconfigge Hokkaido Bologna e avvicina la promozione in A3; Hokkaido, un poker per restare in vetta. Guarnieri: È il primo esame di maturità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Transports Villadoro sconfigge Hokkaido Bologna e avvicina la promozione in A3 - Hokkaido Bologna perde contro Transports Villadoro, complicando il sogno playoff per la promozione in A3 di pallavolo maschile. 🔗msn.com

Hokkaido Bologna sfida Villadoro per il secondo posto e la corsa playoff - Fuori i secondi. Giornata cruciale, per la Hokkaido Bologna, che nel turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani nel campionato di serie B, valido per la quartultima giornata della stagione ... 🔗msn.com

Volley serie B: ore 18 i rossoblù a Monticelli d’Ongina. Villadoro rischia contro il Dual Caselle. L’Hokkaido e il sogno sorpasso - Riposa: Imecon Crema. La classifica: Stadium Mirandola 60; Transports Villadoro 50; Hokkaido Bologna 48; Zotup Scanzorosciate 43; Arredopark Dual Caselle 41; Volley Veneto Benacus 34; Modena ... 🔗msn.com