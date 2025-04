Tragico scontro con un’auto muore ciclista a Grosseto

Grosseto – Un 25 aprile Tragico in via Senese a Grosseto. Un ciclista è morto a seguito di un incidente con un’auto che si è verificato poco prima delle 14 di oggi.Per il sinistro sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso 1, l’ambulanza infermieristica della pubblica assistenza di Massa Marittima, l’ambulanza della Croce rossa e l’auto medica di Grosseto. Ma il tentativo di rianimazione non hanno avuto successo.Per i rilievi sono intervenute le forze dell’ordine, che cercheranno di capire la dinamica dell’incidente mortale. Leggi su Corrieretoscano.it – Un 25 aprilein via Senese a. Unè morto a seguito di un incidente conche si è verificato poco prima delle 14 di oggi.Per il sinistro sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso 1, l’ambulanza infermieristica della pubblica assistenza di Massa Marittima, l’ambulanza della Croce rossa e l’auto medica di. Ma il tentativo di rianimazione non hanno avuto successo.Per i rilievi sono intervenute le forze dell’ordine, che cercheranno di capire la dinamica dell’incidente mortale.

Su altri siti se ne discute

Tragico incidente a Montano Lucino, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Oggi, giovedì 6 marzo, un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Montano Lucino, in provincia di Como. Una moto si è scontrata con un’auto, causando la morte di un uomo. Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le informazioni disponibili sull’incidente sono ancora limitate. 🔗dayitalianews.com

Zia Lisa, tragico scontro tra moto e auto: morto motociclista 41enne - Tragedia, ieri sera (10 marzo) nel quartiere di Zia Lisa, dove un motociclista di 41 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, a quanto riferito da Tgr Sicilia, l’uomo, alla guida della propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un’automobile in transito. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo del motociclista incastrato sotto la vettura. 🔗dayitalianews.com

Tragico incidente a Roccadaspide: scontro tra due auto, morti un 24enne e un 25enne - Uno dei due è deceduto sul colpo mentre l’altro ragazzo è morto in ospedale per la gravità delle ferite riportate nel terribile schianto. È morto nella notte (22 marzo) un altro giovane coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto ieri sera (21 marzo) sulla SS 166 degli Alburni in località Fonte, nel comune di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Dopo il 25enne L. M., che ha perso la vita sul colpo, poco dopo, all’ospedale di Battipaglia, è morto un altro ragazzo, S. 🔗dayitalianews.com

Incidente tra Castellana Grotte e Alberobello: nello scontro con un'auto muore motociclista di 21 anni; Tragico scontro con un’auto: muore ciclista a Grosseto; Tragico schianto sull’A12. Con la moto contro un’auto. Muore un ragazzo di 22 anni; Tragedia di Pasquetta: Domenico muore in un incidente stradale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Schianto fatale a Livorno, scontro tra moto e auto: muore un 56enne - Livorno, 13 aprile 2025 – Tragico incidente nella mattinata del 13 aprile in via Leonardo Da Vinci a Livorno, nella zona portuale. Un motociclista di 56 anni è morto in seguito a uno scontro con ... 🔗lanazione.it

Scontro tra auto e scooter sulla Statale Amalfitana: muore centauro 30enne - Tragico incidente stradale, nella serata di ieri, in Costiera Sorrentina: è morto un 30enne di Meta di Sorrento. 🔗ilgiornalelocale.it

Tragico schianto sull’A12. Con la moto contro un’auto. Muore un ragazzo di 22 anni - Tragico incidente in A12 nel tratto tra Ceparana e Brugnato. A perdere la vita un motociclista di 22 anni nato a Carrara, coinvolte anche due autovetture. È accaduto poco prima della 13… Leggi ... 🔗informazione.it