Traghettopoli anche Beppe Grillo viaggiava gratis con il figlio Ciro e gli amici imputati per stupro

anche il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è finito nell'inchiesta sui biglietti gratis per i traghetti Tirrenia e Moby. L'ex comico, che non risulta indagato, avrebbe viaggiato ripetutamente in modo gratuito insieme a suo figlio Ciro e agli altri ragazzi imputati nel processo per il. Europa.today.it - Traghettopoli, anche Beppe Grillo viaggiava gratis (con il figlio Ciro e gli amici imputati per stupro) Leggi su Europa.today.it il fondatore del Movimento 5 Stelleè finito nell'inchiesta sui bigliettiper i traghetti Tirrenia e Moby. L'ex comico, che non risulta indagato, avrebbe viaggiato ripetutamente in modo gratuito insieme a suoe agli altri ragazzinel processo per il.

