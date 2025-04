Tragedia sulla Tiberina incidente mortale a Umbertide chiusa la strada

Umbertide (Perugia), 25 aprile 2025 – incidente mortale nella mattinata del 25 aprile lungo la strada statale 3 “Tiberina”, all’altezza di Umbertide in direzione Terni. L’auto avrebbe fatto tutto da sola, non ci sono altri mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto al chilometro 93,100. Ancora da chiarire le cause dello schianto: il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e le squadre Anas, impegnate nel ripristino della viabilità. Lanazione.it - Tragedia sulla Tiberina: incidente mortale a Umbertide, chiusa la strada Leggi su Lanazione.it (Perugia), 25 aprile 2025 –nella mattinata del 25 aprile lungo lastatale 3 “”, all’altezza diin direzione Terni. L’auto avrebbe fatto tutto da sola, non ci sono altri mezzi coinvolti. L’è avvenuto al chilometro 93,100. Ancora da chiarire le cause dello schianto: il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo fuori. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La carreggiata è statatemporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’sono intervenute le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e le squadre Anas, impegnate nel ripristino della viabilità.

Tragedia sulla Tiberina: incidente mortale a Umbertide, chiusa la strada; Disagi in mattinata lungo la E45 per una carambola che ha coinvolto tre veicoli; Esce di strada con lo scooter e sbatte la testa. Morta una 15enne; Terni, minibus contro un albero sulla Tiberina: la conducente muore in ospedale.

