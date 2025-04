Tragedia senza fine incidente devastante Alisea muore a 18 anni

Alisea, la ragazza di 18 anni coinvolta nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di Pasqua. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Carlo, i medici hanno dovuto constatare la morte cerebrale della giovane, che era apparsa in condizioni disperate sin dal primo momento.La Tragedia si era consumata a bordo dello scooter guidato da Vito Casalaspro, 17 anni, anch’egli rimasto vittima dello scontro. Il giovane era deceduto sul colpo, mentre Alisea, in sella con lui, era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La comunità è ancora scossa: Alisea è la settima vittima della strada in soli tre anni nella stessa cittadina, e in passato aveva già perso un cugino in circostanze simili.L’incidente e l’impatto devastanteIl sinistro si è verificato intorno alle 18 di domenica di Pasqua. Thesocialpost.it - Tragedia senza fine, incidente devastante: Alisea muore a 18 anni Leggi su Thesocialpost.it Non ce l’ha fatta, la ragazza di 18coinvolta nel graveavvenuto nel pomeriggio di Pasqua. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Carlo, i medici hanno dovuto constatare la morte cerebrale della giovane, che era apparsa in condizioni disperate sin dal primo momento.Lasi era consumata a bordo dello scooter guidato da Vito Casalaspro, 17, anch’egli rimasto vittima dello scontro. Il giovane era deceduto sul colpo, mentre, in sella con lui, era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La comunità è ancora scossa:è la settima vittima della strada in soli trenella stessa cittadina, e in passato aveva già perso un cugino in circostanze simili.L’e l’impattoIl sinistro si è verificato intorno alle 18 di domenica di Pasqua.

