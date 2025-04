Tragedia in moto perde il controllo del mezzo e cade morto un uomo di 55 anni

moto oggi 25 aprile a Lentate sul Seveso, al confine con Cermenate (Como) sulla Sp 174 che porta a Lazzate. Un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere caduto. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 17. Al momento non è ancora. Quicomo.it - Tragedia in moto, perde il controllo del mezzo e cade: morto un uomo di 55 anni Leggi su Quicomo.it Drammatico incidente inoggi 25 aprile a Lentate sul Seveso, al confine con Cermenate (Como) sulla Sp 174 che porta a Lazzate. Undi 55dopo aver perso ildeled essere caduto. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 17. Al momento non è ancora.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell’impatto. La dinamica dell’incidente Il tragico scontro è avvenuto all’altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un’area notoriamente trafficata. 🔗dayitalianews.com

Tragedia a Varese, perde il controllo della moto e precipita da un ponte: morto 57enne - Un motociclista di 57 anni è stato trovato senza vita in un torrente a Montegrino Valtravaglia (Varese). Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitato per circa 8 metri da un ponte. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Una prima ipotesi sulla tragedia Un 57enne è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Montegrino Valtravaglia (in provincia di Varese) vicino a un corso d’acqua. 🔗dayitalianews.com

Tragedia lungo la SR Valle del Liri; nello scontro tra un’auto e una moto perde la vita Massimo, 54 anni. Lascia una moglie e due figli - Tragedia sulla strada per il Santuario della Madonna della Civita Un altro incidente mortale ha colpito la provincia di Latina nel pomeriggio di ieri. Massimo Fiorelli, 54 anni, originario di Sperlonga, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto lungo la strada regionale 82 Valle del Liri, in località Lazzano. L’uomo, che era alla guida della sua motocicletta Ducati, ha perso il controllo in prossimità di un tornante, finendo rovinosamente sull’asfalto e impattando contro un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta. 🔗dayitalianews.com

Incidente a Dragona, perde il controllo della moto e cade: morto un 25enne; Tragedia al Casale: perde il controllo della moto , muore un ragazzo di 22 anni. L'incidente ripreso dalle telecamere; Perde il controllo dello scooter e carambola sull'asfalto, minorenne muore sul colpo; Tragedia sulla provinciale a Stintino: centauro perde il controllo della moto, è gravissimo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perde il controllo della moto, morto centauro 56enne - Grave incidente stradale a Lentate sul Seveso, in via Manzoni, alle ore 18 di oggi, venerdì 25 aprile. Un motociclista di 56 anni, residente a Lazzate, ha perso il controllo della propria moto, uscend ... 🔗mbnews.it

Perde il controllo della moto, morto 27enne in provincia di Cosenza - Tragedia lungo la Statale 18 nei pressi di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Un centauro di 27 anni, di Fagnano Castello, è morto in seguito a un incidente in moto, avvenuto questo ... 🔗msn.com

Perde il controllo della moto, 25enne si schianta contro la fermata dell’autobus e muore sul colpo - Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile a Dragona, nel X municipio di Roma, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un violento ... 🔗thesocialpost.it