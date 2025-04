Tragedia al corteo di Lanciano Cgil Abruzzo Molise e Chieti esprimono il loro cordoglio

Cgil Abruzzo Molise e la Cgil Chieti esprimono profondo dolore per la tragica scomparsa dell’ottantunenne cittadino di Lanciano, investito questa mattina, 25 aprile, nel corso delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, e rivolgono sentite condoglianze alla famiglia."Al contempo. Chietitoday.it - Tragedia al corteo di Lanciano, Cgil Abruzzo Molise e Chieti esprimono il loro cordoglio Leggi su Chietitoday.it Lae laprofondo dolore per la tragica scomparsa dell’ottantunenne cittadino di, investito questa mattina, 25 aprile, nel corso delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, e rivolgono sentite condoglianze alla famiglia."Al contempo.

