Tragedia ad Aviano muore un aviere 29enne dopo una serata in discoteca

aviere di stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di Aviano (Pordenone) è deceduto nelle prime ore di oggi. Lo rendono noto, congiuntamente, il Comando italiano dell’aeroporto e il 31° Fighter Wing Public Affairs Office, specificando che «le cause del decesso sono in fase di investigazione». Secondo quanto si è appreso, l’uomo, un sergente, di 29 anni, si era recato, con amici, in una. Feedpress.me - Tragedia ad Aviano: muore un aviere 29enne dopo una serata in discoteca Leggi su Feedpress.me Undi stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di(Pordenone) è deceduto nelle prime ore di oggi. Lo rendono noto, congiuntamente, il Comando italiano dell’aeroporto e il 31° Fighter Wing Public Affairs Office, specificando che «le cause del decesso sono in fase di investigazione». Secondo quanto si è appreso, l’uomo, un sergente, di 29 anni, si era recato, con amici, in una.

Cosa riportano altre fonti

Terza lettera del Doge di Musk ad Aviano, i sindacati: “Sciopero inevitabile se continua così” - La parola sciopero comincia ad aleggiare ad Aviano, in provincia di Pordenone, una delle cinque basi statunitensi in Italia. È stata infatti recapitata al personale italiano un’altra lettera proveniente dal Doge (Department of Government Efficiency) di Elon Musk che chiede conto ai lavoratori su che cosa abbiano fatto nella settimana appena terminata. È la terza richiesta in tre settimane, dopo l’annuncio anche delle assunzioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Maltempo ad Arezzo: alberi crollano nei parchi, sfiorata la tragedia - Il maltempo delle ultime ore ha provocato il cedimento di due alberi in punti nevralgici della città, creando situazioni di grave pericolo. L’episodio più critico si è verificato a Indicatore, dove un grosso abete, ormai privo di sostegno radicale, è crollato nel parco giochi per bambini, abbattendosi su una panchina e un tavolo in legno. La fortuna ha voluto che l’incidente avvenisse in un momento di scarsa affluenza, evitando conseguenze drammatiche. 🔗lortica.it

Tragedia in casa questa mattina: un uomo di 66 anni si sente male davanti ai familiari. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che avevano allertato l’eliambulanza. E’ successo ad Aprilia - Intervento immediato del 118 e atterraggio dell’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare Una tragedia improvvisa ha colpito questa mattina la comunità di Aprilia, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione, nel quartiere Primo. A dare l’allarme sono stati i familiari, che accortisi della gravità della situazione hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118. 🔗dayitalianews.com

Tragedia a Porcia: il piccolo Giacomo muore in culla a dieci giorni dalla nascita; Neonato trovato morto in culla dai genitori: Giacomo vola in cielo a dieci giorni dalla nascita; Aviano, pista di mountain bike dedicata a Ivan Luccon, morto in allenamento: «È il modo migliore per ricordare; Pordenone, muore dopo una caduta dalla moto: era un militare degli Stati Uniti, aveva solo 34 anni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tragedia ad Avianoe: muore un aviere 29enne dopo una serata in discoteca - Un aviere di stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di Aviano (Pordenone) è deceduto nelle prime ore di oggi. Lo rendono noto, congiuntamente, il Comando ... 🔗gazzettadelsud.it

Tragedia alla base Usa di Aviano: aviere muore in discoteca - Un aviere di 29 anni, in servizio presso il 31° Fighter Wing della Base Usa di Aviano, ha perso la vita nelle prime ore di oggi. La notizia è stata confermata dal Comando italiano dell’aeroporto e dal ... 🔗notizie.it

Malore fatale fuori dalla discoteca: aviere della base di Aviano crolla a terra e muore a 29 anni - MONTEREALE VALCELLINA (PN) - Un aviere del 31° Fighter Wing di Aviano è deceduto nelle prime ore di oggi, 25 aprile, appena uscito da una discoteca di Montereale Valcellina. Secondo quanto comunicato ... 🔗nordest24.it