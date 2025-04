Tragedia a Volvera uccide i vicini con un coltello da sub e poi si toglie la vita

vicini si è trasformata in un duplice omicidio-suicidio a Volvera, in provincia di Torino. La Tragedia è avvenuta ieri sera, giovedì 24 aprile, Andrea Longo, 35 anni, ha accoltellato a morte Simone Sorrentino (24 anni) e Chiara Spatola (28 anni), una giovane coppia residente nel suo stesso stabile, prima di togliersi la vita utilizzando la stessa arma: un coltello da sub.Il dramma si è consumato in un condominio di via XXIV Maggio 47, un'ex cascina ristrutturata e trasformata in palazzina residenziale.Rapporti tesi e tensioni precedentiDalle prime ricostruzioni, sembra che i rapporti tra Longo e la coppia fossero da tempo conflittuali. Il 35enne, affetto da disturbi psichici, era da poco entrato a vivere nello stabile e aveva avuto più di un contrasto con Simone e Chiara, che avevano già programmato di trasferirsi altrove.

