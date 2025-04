Tragedia a Volvera Chiara e Simone uccisi dal vicino i presunti screzi poi lui si suicida

Volvera sotto shock: Andrea Longo uccide due vicini e si toglie la vitaUna sera di ordinaria quiete si è trasformata in un incubo a Volvera, piccolo centro della pianura torinese. Poco prima delle 20, in un condominio di via XXIV Maggio, si è consumata una Tragedia: Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso a coltellate i vicini Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 24, prima di suicidarsi con un fendente alla gola.Secondo una prima ricostruzione, Longo – ex camionista con precedenti – avrebbe suonato alla porta della giovane coppia. Dopo aver ottenuto risposta, ha aggredito i due con un coltello da sub. Le vittime hanno cercato di fuggire, ma l’uomo li ha raggiunti nel cortile del condominio, dove li ha colpiti a morte.Una lite tra vicini finita nel sangueI tre vivevano nello stesso stabile. Notizieaudaci.it - Tragedia a Volvera: Chiara e Simone uccisi dal vicino: i presunti screzi, poi lui si suicida Leggi su Notizieaudaci.it sotto shock: Andrea Longo uccide due vicini e si toglie la vitaUna sera di ordinaria quiete si è trasformata in un incubo a, piccolo centro della pianura torinese. Poco prima delle 20, in un condominio di via XXIV Maggio, si è consumata una: Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso a coltellate i viciniSpatola, 29 anni, eSorrentino, 24, prima dirsi con un fendente alla gola.Secondo una prima ricostruzione, Longo – ex camionista con precedenti – avrebbe suonato alla porta della giovane coppia. Dopo aver ottenuto risposta, ha aggredito i due con un coltello da sub. Le vittime hanno cercato di fuggire, ma l’uomo li ha raggiunti nel cortile del condominio, dove li ha colpiti a morte.Una lite tra vicini finita nel sangueI tre vivevano nello stesso stabile.

Serata di sangue quella di oggi, giovedì 24 aprile 2025, nel condominio di via XXIV Maggio 47, una vecchia cascina ristrutturata e convertita in palazzina residenziale nel centro di Volvera. Andrea Longo, 35 anni, autotrasportatore residente in uno degli appartamenti dello stabile, ha ucciso una...

