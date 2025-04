Dayitalianews.com - Tragedia a Novara, ritrovato senza vita il giovane caduto nel canale Quintino Sella

Leggi su Dayitalianews.com

Il corpo del 21ennedopo 48 ore di ricerche incessantiDopo due giorni di ricerche ininterrotte, è statoAhmed Arslan, ildi origine pakistananel, alla periferia di. Il tragico ritrovamento è avvenuto ieri, giovedì 24 aprile, in serata a poca distanza dal punto in cui era scomparso.L’incidente avvenuto durante una passeggiata con gli amiciIl dramma si è consumato martedì sera, quando il ragazzo, 21 anni, stava passeggiando lungo ilinsieme a due amici. Un passo falso lo ha fatto precipitare nelle acque gelide e profonde del. I suoi amici, sotto choc, si sono immediatamente tuffati per cercare di salvarlo, ma i loro tentativi si sono rivelati vani.Un dispiegamento di forze per le operazioni di soccorsoLe operazioni di ricerca sono iniziate subito dopo l’allarme.