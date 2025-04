Tragedia a Lanciano durante il corteo del 25 Aprile auto esce di strada e travolge le persone muore un carabiniere in pensione

Lanciano un'auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipavano ad un corteo per il 25 Aprile . Una persona, un carabiniere in pensione, è morta e due sono rimaste ferite. Il conducente dell'auto, secondo quanto si apprende, probabilmente è stato colto da malore. L'incidente è avvenuto in Piazza della Pietrosa.

Su altri siti se ne discute

