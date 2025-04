Tragedia a Lanciano durante il 25 Aprile auto investe la folla chi c’era alla guida

Aprile 2025 sarà ricordato con tristezza a Lanciano, in provincia di Chieti, dove una Tragedia ha sconvolto le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Un'auto è piombata sulla folla durante un corteo organizzato dall'ANPI, travolgendo i presenti. Nell'incidente ha perso la vita Gabriele Mastrangelo, ex carabiniere di 81 anni, deceduto sul colpo. Altri partecipanti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave.Il conducente: un 79enne ex sindacalistaalla guida del veicolo c'era un uomo di 79 anni, residente a Lanciano, identificato con le iniziali U.M., ex dirigente sindacale della UIL attivo tra gli anni Settanta e Ottanta. Anche lui aveva preso parte alle commemorazioni e, al termine, era salito in macchina per fare ritorno a casa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

