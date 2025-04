Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile auto falcia la folla morto un ex carabiniere diversi feriti

Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 Aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull’asfalto. Uno di essi, Gabriele Mastrangelo, di 81 anni, ex carabiniere, ca seguito del violento impatto è stato sbalzato in aria e poi è caduto violentemente a terra, morendo sul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all’ospedale di Lanciano.Colpiti, in maniera meno grave, anche altri. Secoloditalia.it - Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti Leggi su Secoloditalia.it (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione,ndopedoni. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull’asfalto. Uno di essi, Gabriele Mastrangelo, di 81 anni, ex, ca seguito del violento impatto è stato sbalzato in aria e poi è caduto violentemente a terra, morendo sul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all’ospedale di.Colpiti, in maniera meno grave, anche altri.

Altre fonti ne stanno dando notizia

