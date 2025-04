Tragedia a Lanciano auto piomba sui manifestanti del 25 aprile almeno un morto

Tragedia a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un’auto è piombata sulla folla radunata per partecipare alla manifestazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini.Alla guida del veicolo un uomo di 81 anni: l’ipotesi è che sia stato colto da un malore mentre era al volante, perdendo il controllo del mezzo e finendo sulla gente.Nell’impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull’asfalto: uno dei due, un 80enne, è morto sul colpo. Il bilancio, ancora provvisorio, è di quattro persone ferite, di cui due ricoverate in codice rosso, due in condizioni meno gravi. Immagine di repertorioL'articolo Tragedia a Lanciano, auto piomba sui manifestanti del 25 aprile: almeno un morto proviene da Dayitalianews. Dayitalianews.com - Tragedia a Lanciano, auto piomba sui manifestanti del 25 aprile: almeno un morto Leggi su Dayitalianews.com Alla guida un 81enne, probabilmente colto da un malore., in provincia di Chieti, dove un’ta sulla folla radunata per partecipare alla manifestazione del 25organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini.Alla guida del veicolo un uomo di 81 anni: l’ipotesi è che sia stato colto da un malore mentre era al volante, perdendo il controllo del mezzo e finendo sulla gente.Nell’impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull’asfalto: uno dei due, un 80enne, èsul colpo. Il bilancio, ancora provvisorio, è di quattro persone ferite, di cui due ricoverate in codice rosso, due in condizioni meno gravi. Immagine di repertorioL'articolosuidel 25unproviene da Dayitalianews.

Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All'improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Lanciano, un veicolo fuori controllo ha investito i partecipanti, causando una vittima e due feriti gravi.

