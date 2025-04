Tragedia a durante una passeggiata un malore improvviso costa la vita ad un uomo di 63 anni Non aveva problemi di salute L’episodio a Broccostella

Un tragico malore ha stroncato la vita di un uomo di 63 anni, originario di Arpino, mentre stava facendo una passeggiata nella serata di giovedì 24 aprile a Broccostella, lungo via Ferrazza. L'uomo, che non aveva precedenti di gravi problemi di salute, ha perso la vita improvvisamente, mentre stava percorrendo il tratto di strada.

Un malore improvviso e l'arrivo dei soccorsi

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, testimoni della scena, hanno visto l'uomo accasciarsi a terra e, purtroppo, non sono riusciti a intervenire in tempo per salvarlo. I soccorsi sono arrivati prontamente: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno cercato di soccorrere l'uomo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La causa del malore sembra essere un attacco cardiaco improvviso.

