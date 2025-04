Tragedia a Catignano scontro fra due auto morto un uomo

automobili, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la strada provinciale 35 nel territorio di Civitaquana. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, un 61enne della provincia di Pescara che è morto. La sua. Ilpescara.it - Tragedia a Catignano, scontro fra due auto: morto un uomo Leggi su Ilpescara.it Incidente mortale nel pomeriggio del 25 aprile nel Pescarese. Duemobili, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la strada provinciale 35 nel territorio di Civitaquana. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, un 61enne della provincia di Pescara che è. La sua.

Ne parlano su altre fonti

