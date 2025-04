Traffico Roma del 25 04 2025 ore 18 30

Roma trovati dalla redazione Traffico rallentato sulla Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione di Roma rallentamenti di lieve entità sulla carreggiata esterna del raccordo tra la p e la Tuscolana nessuna segnalazione di rilievo lungo le altre strade per la festa della Liberazione in corso un'iniziativa a Porta San Paolo con chiusura di via Persichetti dalle 20:30 a mezzanotte chiudere anche il lato di Piazzale Ostiense su via del Campo Boario ricordiamo poi che per la 78a edizione del Gran Premio ciclistico della Liberazione sono chiuse diverse strade nella storia delle Terme di Caracalla e saranno più di 100 le delegazioni estere presenti alla cerimonia per i funerali di Papa Francesco che si svolgeranno a San Pietro Dalle 10 di domani modificata la viabilità tutta l'area circostante il Vaticano dalla mezzanotte di oggi ulteriori chiusure al Traffico interesseranno diverse strade che saranno in parte riconvertite al transito pedonale dei fedeli evidenziamo tra altre la chiusura di via Gregorio VII da Piazza Pio XI via di Porta Cavalleggeri Attenzione anche alle misure di sicurezza con divieti di transito e sosta già presenti ai Parioli possibili ulteriori modifiche alla viabilità anche lungo le strade del pinciano Per quanto riguarda il trasporto pubblico domani il servizio di superficie sarà sospeso su disposizione delle autorità dell'intera area centrale all'interno della zona delimitata dal tragitto tra piazza Risorgimento il Lungotevere e a seguire ponte Garibaldi via del Teatro Marcello via dei Fori Imperiali Piazza di Porta Capena via dell'Amba Aradam via Merulana Piazza della Repubblica e piazza Barberini il servizio riprenderà al termine della cerimonia Salvo possibili estensioni della sospensione in base all'eventuale ulteriori disposizioni delle autorità possibile anche la chiusura della Stazione Colosseo della metro B sostituita da buste l'intera rete dei tram ad eccezione della linea 514 per spostarsi in città si potrà utilizzare la rete puritana o quella ferroviaria regionale potenziate per l'occasione come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito

