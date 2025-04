Traffico Roma del 25 04 2025 ore 11 30

Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e d'appia a seguire code sempre per Traffico tra il bivio per la Laurentina è l'uscita per la Roma Fiumicino trafficata anche la Roma Fiumicino con rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio attivi lo ricordiamo diversi divieti di transito e sosta in tutta l'area circostante la Basilica di San Pietro dove fino alle 19 di oggi fedeli potranno ancora recarsi per porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco i funerali del pontefice fissati per le 10 di domani sabato 26 aprile porteranno nella capitale più di 100 delegazioni estere divieti di transito e sosta per motivi di sicurezza scattate ai Parioli nei pressi di Villa a Berna in Viale Rossini e presidenza dell' Ambasciatore degli Stati Uniti dove è atteso l'arrivo del presidente Trump possibili modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti oggi di 25 Aprile ottantesimo anniversario della festa della Liberazione cerimonie consentite nel rispetto e nella sobrietà che lutto nazionale per la morte del pontefice richiede di Messi cortei previsti per questa mattina tra questi segnaliamo il corteo partito alle 9 da Largo Benedetto Bompiani per raggiungere il Parco Schuster intorno alle 12 tra le strade itinerario del mio via Tommaso Odescalchi via Ruffina viale di Tor Marancia via Cristoforo Colombo piazza Oderico da Pordenone e via Ostiense fino al Parco Schuster nel primo pomeriggio alle 14:30 allo stesso corteo da Parco Schuster sfilando lungo via Ostiense raggiungerà Porta San Paolo previste deviazioni per 15 linee di bus prima di concludere segnaliamo che sono attive chiusure lungo viale delle Terme di Caracalla Per consentire il regolare svolgimento della 78esima edizione del Gran Premio ciclistico della Liberazione è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

