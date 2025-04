Traffico Lazio del 25 04 2025 ore 17 30

Lazio trovati dalla redazione per un incidente code sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana in direzione di Roma nessuna segnaLazione di rilievo lungo le altre strade della Regione spostamenti di oggi venerdì 25 Aprile agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 si protrarrà sino alle 22 Domani alle 10 a Roma i funerali di Papa Francesco è possibile raggiungere la zona di San Pietro mediante i treni regionali delle linee fl1 fl3 fl5 potenziate per l'occasione potenziati anche i collegamenti Cotral verso i principali modi di scambio di Roma da i capoluoghi di provincia E dai maggiori centri dell'area metropolitana con circa 2000 posti aggiuntivi intensificate anche le corse della linea Metromare dalle 730 alle 10 attivo Inoltre per tutta la giornata un servizio bus integrato a supporto delle linee ferroviarie Metromare e della tratta urbana della Roma Viterbo la Francesca Ilaria è tutto grazie per la un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-04-2025 ore 17:30 Leggi su Romadailynews.it Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana in direzione di Roma nessuna segnane di rilievo lungo le altre strade della Regione spostamenti di oggi venerdì 25 Aprile agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 si protrarrà sino alle 22 Domani alle 10 a Roma i funerali di Papa Francesco è possibile raggiungere la zona di San Pietro mediante i treni regionali delle linee fl1 fl3 fl5 potenziate per l'occasione potenziati anche i collegamenti Cotral verso i principali modi di scambio di Roma da i capoluoghi di provincia E dai maggiori centri dell'area metropolitana con circa 2000 posti aggiuntivi intensificate anche le corse della linea Metromare dalle 730 alle 10 attivo Inoltre per tutta la giornata un servizio bus integrato a supporto delle linee ferroviarie Metromare e della tratta urbana della Roma Viterbo la Francesca Ilaria è tutto grazie per la un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Traffico Lazio del 25-02-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via del mare la polizia ci segnala un incidente avvenuto all'altezza di Casal Bernocchi Ci sono code nelle due direzioni altro incidente sul Ostiense poco dopo il ponte di viale Marconi da ieri alla decimo Municipio su disposizione del Fuoco chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via del Fosso di Dragoncello all'altezza di via dei Pescatori trasporto pubblico circolazione rallentata sulla linea della metropolitana nelle due direzioni ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-02-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio trovati dalla redazione alle porte della capitale sulla diramazione Nord code per incidente tra Settebagni e raccordo anulare in questa direzione incidente anche sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna Ci sono code tra Casilina e via Appia sempre in carreggiata interna per traffico altri file tra Cassia bis veientane Salaria e poi tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo stessa situazione in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana lavori Questa notte sull'autosole tra le 22 e le 6 è chiusa limitazione sulla diramazione di Roma nord e per chi da Napoli deve ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-03-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati dalla redazione per il traffico intenso si sta ancora in coda sulla via del mare la via Ostiense Tra Cile e Vitinia verso Roma stessa situazione sulla via Colombo con code tra Casal Palocco e Castel Porziano sulla Pontina traffico intenso all'altezza di Pomezia e tra Tor de' Cenci di raccordo anulare quad e poi sulla Nettunense tra Campoleone Monte Giove nel due direzioni a Roma trafficato ancora il grande raccordo anulare con la coda in carreggiata interna dalla casina l'appia ed in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina stessa situazione sul tratto ... 🔗romadailynews.it

Pasqua e ponti 25 aprile e 1° maggio, italiani in viaggio: ecco le strade più trafficate; Previsioni del traffico per il ponte del 25 aprile 2024: quali sono i giorni da bollino rosso; Traffico Lazio del 25 04 2025 ore 09 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25 04 2025 ore 15 25. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chiusure e piano viabilità attorno al Vaticano - È in corso un articolato piano di viabilità predisposto dalla Polizia Locale di Roma Capitale in occasione dei funerali del Santo Padre, che si svolgeranno domani, 26 aprile. L’intervento prevede un’i ... 🔗rainews.it

le indicazioni della polizia di stato - Molti italiani viaggeranno in auto e moto per il ponte del 25 aprile. Ecco le previsioni sulla viabilità e i divieti di circolazione previsti per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 ton ... 🔗gazzetta.it

25 aprile, traffico in tilt per le feste e i funerali di Papa Francesco. Le strade interessate e le deviazioni: il piano straordinario - Sono milioni gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio il 25 aprile, Festa della Liberazione, che si preannuncia essere una giornata intensa in termini di traffico. Complici non ... 🔗msn.com