Traffico Lazio del 25 04 2025 ore 09 30

Lazio Un saluto dalla redazione Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria del territorio spostamenti di oggi venerdì 25 Aprile agevolati da fermo mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra la zona industriale di Rieti e San saru Fina In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior Traffico lavori sulla via Salaria comportano il transito a senso unico alternato tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte sanguinaro nelle due direzioni termine lavori previsto per fine giugno resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina inferiore Atina superiore In entrambi i sensi di marcia deviazioni sulla strada provinciale 259 è tutto per questo aggiornamento Grazie per la un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-04-2025 ore 09:30 Leggi su Romadailynews.it LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria del territorio spostamenti di oggi venerdì 25 Aprile agevolati da fermo mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra la zona industriale di Rieti e San saru Fina In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorlavori sulla via Salaria comportano il transito a senso unico alternato tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte sanguinaro nelle due direzioni termine lavori previsto per fine giugno resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina inferiore Atina superiore In entrambi i sensi di marcia deviazioni sulla strada provinciale 259 è tutto per questo aggiornamento Grazie per la un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Approfondimenti da altre fonti

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via del mare la polizia ci segnala un incidente avvenuto all'altezza di Casal Bernocchi Ci sono code nelle due direzioni altro incidente sul Ostiense poco dopo il ponte di viale Marconi da ieri alla decimo Municipio su disposizione del Fuoco chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via del Fosso di Dragoncello all'altezza di via dei ... 🔗romadailynews.it

Luceverde Lazio trovati dalla redazione alle porte della capitale sulla diramazione Nord code per incidente tra Settebagni e raccordo anulare in questa direzione incidente anche sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna Ci sono code tra Casilina e via Appia sempre in carreggiata interna per traffico altri file tra Cassia bis veientane Salaria e poi tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo stessa situazione in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana lavori Questa notte ... 🔗romadailynews.it

Luceverde Lazio trovati dalla redazione per il traffico intenso si sta ancora in coda sulla via del mare la via Ostiense Tra Cile e Vitinia verso Roma stessa situazione sulla via Colombo con code tra Casal Palocco e Castel Porziano sulla Pontina traffico intenso all'altezza di Pomezia e tra Tor de' Cenci di raccordo anulare quad e poi sulla Nettunense tra Campoleone Monte Giove nel due direzioni a Roma trafficato ancora il grande raccordo anulare con la coda in carreggiata interna dalla casina ... 🔗romadailynews.it

Pasqua e ponti 25 aprile e 1° maggio, italiani in viaggio: ecco le strade più trafficate; Previsioni del traffico per il ponte del 25 aprile 2024: quali sono i giorni da bollino rosso; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25 04 2025 ore 08 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25 04 2025 ore 07 25. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pasqua e ponti 25 aprile e 1° maggio, italiani in viaggio: ecco le strade più trafficate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua e ponti 25 aprile e 1° maggio, italiani in viaggio: ecco le strade più trafficate ... 🔗tg24.sky.it

Traffico Pasqua, 25 aprile e 1° maggio: previsioni e giorni da bollino rosso - Con l'arrivo delle festività di primavera, saranno oltre 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio: ecco come organizzarsi ... 🔗auto.it

25 aprile, traffico in tilt per le feste e i funerali di Papa Francesco. Le strade interessate e le deviazioni: il piano straordinario - Sono milioni gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio il 25 aprile, Festa della Liberazione, che si preannuncia essere una giornata intensa in termini di traffico. Complici non ... 🔗msn.com