Tradimento oggi 25 aprile la soap turca di Canale 5 in onda solo di sera

oggi, 25 aprile: la soap turca Tradimento (Aldatmak) non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano, mentre sarà trasmessa in prime time.Tradimento cancellato per la seconda volta in questa settimanaNuovo stop per la serie tv turca con Vahide Percin che, come già accaduto nella giornata di lunedì 21 aprile (Pasquetta) non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano con i telespettatori di Canale 5.I motivi di questo nuovo cambio di programmazione sono gli stessi che hanno spinto i vertici Mediaset a sospenderla per Pasquetta. Trattandosi di un giorno festivo i dirigenti di Cologno Monzese hanno pensato di dare a tutti la possibilità di trascorrere la giornata con amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio del serial turco che sta appassionando sempre più persone. Superguidatv.it - Tradimento, oggi 25 aprile la soap turca di Canale 5 in onda solo di sera Leggi su Superguidatv.it Cambio palinsesto Mediaset per la giornata di, 25: la(Aldatmak) non andrà innel consueto slot pomeridiano, mentre sarà trasmessa in prime time.cancellato per la secvolta in questa settimanaNuovo stop per la serie tvcon Vahide Percin che, come già accaduto nella giornata di lunedì 21(Pasquetta) non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano con i telespettatori di5.I motivi di questo nuovo cambio di programmazione sono gli stessi che hanno spinto i vertici Mediaset a sospenderla per Pasquetta. Trattandosi di un giorno festivo i dirigenti di Cologno Monzese hanno pensato di dare a tutti la possibilità di trascorrere la giornata con amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio del serial turco che sta appassionando sempre più persone.

