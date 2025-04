Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 25 aprile 2025 ecco cosa succederà nella Soap

Tradimento ci fa compagnia questa sera, venerdì 25 aprile 2025. La Soap si prende una piccola pausa nel pomeriggio di Canale5 ma torna nella prima serata con una Puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà oggi su Canale5. Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 25 aprile 2025: ecco cosa succederà nella Soap Leggi su Comingsoon.it ci fa compagnia questa sera, venerdì 25. Lasi prende una piccola pausa nel pomeriggio di Canale5 ma tornaprima serata con unaricca di colpi di scena. Scopriamo insieme ledioggi su Canale5.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il confronto tra Civan e Güzide in Aldatmak svela il segreto su Leyla, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Riuscirà Civan a salvarla in tempo? L’ultima puntata della soap opera turca Aldatmak si rivela un vortice di emozioni, segreti svelati e confronti intensi. Tra i momenti più attesi, spicca lo scontro tra Civan e Güzide, due personaggi chiave la cui relazione ha sempre oscillato tra rispetto e tensione. 🔗uominiedonnenews.it

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata, 16 marzo Questa sera, domenica 16 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. 🔗tpi.it

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata, 9 febbraio Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. 🔗tpi.it

Tradimento, le anticipazioni di oggi (giovedì 24 aprile): Zelis vuole uccidere Behram, Kahraman scopre chi ha; Tradimento anticipazioni dal 22 al 27 aprile: Oylum costretta ad una decisione difficile; Tradimento, anticipazioni 18 aprile: Yesim accusata di omicidio in tv, qualcuno spara a Behram; Tradimento: anticipazioni puntata serale in onda stasera, venerdì 4 aprile!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tradimento 2, anticipazioni 25 aprile sera: Yesim riporta Can a Oylum - La prossima puntata di Tradimento 2 andrà in onda venerdì 25 aprile in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in on ... 🔗informazione.it

Tradimento, spoiler puntata serale 25 aprile: Tarik e Guzide non sono i genitori di Oylum - Venerdì 25 aprile, giorno della Liberazione, della dizi turca Tradimento andrà in onda soltanto l'appuntamento serale. I vertici Mediaset hanno deciso di sospendere la messa in onda nel daytime. Dalle ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento Anticipazioni Puntata Serale: Ecco cosa succederà questa sera negli episodi della Soap in onda su Canale5 - Nella puntata di Tradimento in onda questa sera - 11 aprile 2025 - su Canale5 ... ed è tornata indietro sui suoi passi. Tradimento Anticipazioni: Tolga pronto a sposare Selin Oltan ha messo ... 🔗comingsoon.it