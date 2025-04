Tradimento anticipazioni ecco chi è il vero figlio di Güzide e Tarik

Tradimento su Canale 5 scopriamo che Oylum non è davvero figlia di Güzide e Tarik. La giudice ha cresciuto la ragazza sicura di essere la sua madre biologica. Non appena scopre la verità, non abbandona ovviamente Oylum, che continua a considerare sua figlia, ma vuole comunque indagare sulla storia. Infatti, Güzide vuole scoprire chi è davvero suo figlio, quello che è appunto stato scambiato con Oylum al momento della nascita. Vediamo insieme cosa dicono le anticipazioni turche su questa fase della trama della serie TV.Tradimento anticipazioni: Güzide scopre la verità su suo figlioGüzide scopre che Oylum non è sua figlia. Le anticipazioni di Tradimento segnalano che la giudice si mette così alla ricerca del suo vero figlio. Inizialmente, la donna scopre che suo figlio biologico era nato con malformazioni agli arti e che è morto di meningite, quando Tarik l’ha dato in adozione a un suo cliente. Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni, ecco chi è il vero figlio di Güzide e Tarik Leggi su Latuafonte.com Nelle nuove puntate disu Canale 5 scopriamo che Oylum non è davfiglia di. La giudice ha cresciuto la ragazza sicura di essere la sua madre biologica. Non appena scopre la verità, non abbandona ovviamente Oylum, che continua a considerare sua figlia, ma vuole comunque indagare sulla storia. Infatti,vuole scoprire chi è davsuo, quello che è appunto stato scambiato con Oylum al momento della nascita. Vediamo insieme cosa dicono leturche su questa fase della trama della serie TV.scopre la verità su suoscopre che Oylum non è sua figlia. Ledisegnalano che la giudice si mette così alla ricerca del suo. Inizialmente, la donna scopre che suobiologico era nato con malformazioni agli arti e che è morto di meningite, quandol’ha dato in adozione a un suo cliente.

Cosa riportano altre fonti

Tradimento Anticipazioni 17 febbraio 2025: Yesim è un'assassina. Ecco chi ha ucciso! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 17 febbraio 2025 su Canale 5: Yesim ha le mani sporche di sangue... 🔗comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni 13 aprile 2025: Umit ricoverato in ospedale! Ecco perché - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 13 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai e Guzide scoprono che Umit è stato ricoverato in ospedale... 🔗comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni 14 marzo 2025: Tarik scopre che Yesim lo ha raggirato! Ecco la sua violenta reazione... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 14 marzo 2025 su Canale 5: Tarik viene a sapere che Nihal lo ha ingannato con l'aiuto di Yesim, e non la prende molto bene... 🔗comingsoon.it

Tradimento, anticipazioni 22 febbraio: Tarik minaccia Guzide; Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi sabato 22 febbraio; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide ‘riappare’ e Umberto svela il suo terribile segreto; “Fedeltà” di coppia oppure no? Una nuova serie prova a trovare il punto, tra riflessione e cliché. 🔗Se ne parla anche su altri siti