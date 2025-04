Tradimento Anticipazioni e Trame Turche Selin tenta il suicidio La ragazza morirà

Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin, disperata per la fine della relazione con Tolga, prova a togliersi la vita. Comingsoon.it - Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin tenta il suicidio. La ragazza morirà? Leggi su Comingsoon.it Ecco che cosa ci raccontano leprovenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di, la soap turca di Canale 5 di grande successo:, disperata per la fine della relazione con Tolga, prova a togliersi la vita.

