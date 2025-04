Tradimento anticipazioni 26 aprile dichiarata la morte cerebrale di Behram Oylum scopre chi sono i genitori

Oylum è alle prese con una decisione molto difficile, quando scopre la verità sui suoi genitori. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani alle 14.45 su Canale 5. Nuovo appuntamento con Tradimento su Canale 5 alle 14.45. Nell'episodio di domani, sabato 26 aprile, le condizioni di Behram peggiorano e ad Oylum spetterà prendere una decisione molto importante. Ma vediamo meglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente Yesim ha riportato Can a Oylum, fingendo di aver salvato il neonato da un rapimento. Nel frattempo, Guzide e Tarik avevano scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica. Intanto Mualla vorrebbe riavvicinare Can al padre, pensando che l'emozione potrebbe risvegliarlo dal coma.

