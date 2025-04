Tra Neopop e concetti esistenziali i soggetti semaforici della fotografia di Matteo Cervone

Nel mondo contemporaneo il significato di arte si è incredibilmente amplificato andandosi a collocare anche in quelle pieghe e in quelle modalità espressive che in precedenza non erano prese in considerazione perché assolutamente fuori dagli schemi e dai canoni delle regole accademiche. La possibilità per gli interpreti del ventunesimo secolo di ispirarsi e di sintetizzare le linee guida dei principali movimenti rivoluzionari del più recente passato, concede loro la libertà di dare vita a contaminazioni, ispirazioni e linguaggi innovativi dove l'imperativo è trasformare il gesto creativo in espressione non solo della propria interiorità bensì anche delle riflessioni su tutto ciò che per le persone comuni costituisce una normalità quasi invisibile ma che sotto la loro lente osservativa diviene invece occasione di narrazione visiva da trasmettere in modo semplice e diretto all'osservatore.

