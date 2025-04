Ilprimatonazionale.it - «Tra l’Occidente liberale e gli oscurantismi c’è una terza via»: Eléments intervista Adriano Scianca

Roma, 25 apr – Proponiamo la traduzione italiana dell’ad, realizzata da Xavier Eman per il sito della rivista francese Éléments a proposito del libro Europa vs Occidente, uscito in italiano per Altaforte e in francese per Nouvelle librairie.La sua ultima opera è consacrata alla dicotomia tra Europa e Occidente, tema ricorrente e centrale soprattutto nel pensiero della Nouvelle Droite. Perché ha sentito il bisogno di una messa a punto su questo argomento?«Perché le reazioni alla guerra in Ucraina che ho potuto constatare nel mondo non conformista italiano (ma credo che in Francia la situazione non sia diversa) mi hanno mostrato da una parte ambienti pro russi che hanno seguito la narrazione di Mosca al punto tale di schiacciare totalmente la nozione di Europa su quella di Occidente, facendone un unico blocco “satanico” ostile all’avanzata del “mondo multipolare”; e, dall’altro, ambienti ostili a tale narrazione al punto di schierarsi sic et simpliciter con la narrazione opposta, quellae occidentalista, alla BHL.