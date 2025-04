Tra lo status di sacro e quello di profano c’è la condizione di laico O almeno dovrebbe

Leggi su Ildenaro.it

Situazione ambi valente, quella di oggi e, se non bastasse, vigilia di un’ altro giorno, anche se triste, di sicuro destinato a rimanere ben impresso a futura memoria. Con ordine. Il 5 aprile si celebra e sifesteggiare la liberazione del Paese dal giogo nazista. Sono passati ottanta anni e il ricordo di quanto accadde all’epoca lungo tutto lo Stivale, sta sbiadendo sempre più. È da seguire con attenzione come si articolerà la giornata. L’ ensemble di retorica, chescorrere come è successo negli anni passati, avrà come sottofondo musicale la ripetitiva – a ragione o a torto – Bella ciao. Essa, in alcune regioni, ha soppiantato le musiche sacre che, fino a qualche tempo prima, avevano accompagnato i battesimi, i matrimoni e le altre cerimonie ecclesiastiche in genere. Serietà impone di non entrare nel merito dell’ opportunità o meno di celebrare in questo giorno non tanto il fatto in sé e per sé.