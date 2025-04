Tra la magia del borgo a Cammarata il concerto degli Shakalab

Cammarata ospita l'evento "Tra la magia del borgo". Una lunga serata di musica ed intrattenimento, a borgo Callea, che comincerà con la sfilata di auto d'epoca e la premiazione dei migliori piloti che hanno partecipato al primo Rally Monti Sicani che si è svolto l'8 e 9 marzo.

