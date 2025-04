Tour of the Alps 2025 vince Storer

2025 - Per qualcuno l'obiettivo era affinare la preparazione fisica in vista del sempre pià vicino Giro d'Italia 2025, per qualcun altro invece in ballo magari c'era qualcosa di più, come proprio l'inserimento in extremis nella startlist della Corsa Rosa, al via da Durazzo il prossimo 9 maggio: possibile che Michael Storer rientrasse in entrambe le categoria alla vigilia di un Tour of the Alps 2025 che l'ha visto dominatore (quasi) assoluto. La cronaca della gara In quel 'quasi' sono sintetizzati gli 11" che alla vigilia dell'ultima tappa, quella con partenza e arrivo a Lienz, lo separavano da Thymen Arensman: un testa a testa che l'australiano ha risolto a suo favore nella frazione finale, dopo aver già conquistato una prima volta la maglia verde nella seconda tappa, quella che aveva condotto la carovana da Mezzolombardo a Vipiteno. Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2025, vince Storer Leggi su Sport.quotidiano.net Lienz (Austria), 25 aprile- Per qualcuno l'obiettivo era affinare la preparazione fisica in vista del sempre pià vicino Giro d'Italia, per qualcun altro invece in ballo magari c'era qualcosa di più, come proprio l'inserimento in extremis nella startlist della Corsa Rosa, al via da Durazzo il prossimo 9 maggio: possibile che Michaelrientrasse in entrambe le categoria alla vigilia di unof theche l'ha visto dominatore (quasi) assoluto. La cronaca della gara In quel 'quasi' sono sintetizzati gli 11" che alla vigilia dell'ultima tappa, quella con partenza e arrivo a Lienz, lo separavano da Thymen Arensman: un testa a testa che l'australiano ha risolto a suo favore nella frazione finale, dopo aver già conquistato una prima volta la maglia verde nella seconda tappa, quella che aveva condotto la carovana da Mezzolombardo a Vipiteno.

