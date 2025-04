Tour of the Alps 2025 ultima tappa a Nicolas Prodhomme Storer si prende la generale

Un drappello è riuscito ad evadere nella prima fase di gara: all'attacco Lennard Kamna (Lidl-Trek), Fran Miholjevic (Bahrain-Victorius), Finalay Pickering (Bahrain-Victorius), Matteo Vanhuffel (Devolpment Team Picnic PostNL) , Emil Herzog (RedBull BORA-hansgrohe), Ben Zwiehoff (RedBull BORA-hansgrohe), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Lucar Eriksson (Tudor Pro Cycling Team), Vicente Rojas (VF Group- Bardiani CSF- Faizanè), Manuele Tarozzi (VF Group- Bardiani CSF- Faizanè) Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Daniel Geismayr (Team Voralbelg).

