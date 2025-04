Lanazione.it - Toscoleum, l’oro verde sarà protagonista tra gli stand

GROSSETO La Maremma è un’importante produttrice di eccellenza della tavola: l’olio extravergine Toscano Igp. I numeri possono testimoniare questo, infatti quasi una bottiglia su due di olio extravergine Toscano IGP venduto negli Stati Uniti è Made in Maremma. L’America è dunque croce e delizia per il primo olio IG tricolore che arriva alla Fiera del Madonnino, in programma al centro fiere da oggi a domenica nel generale clima di smarrimento e nervosismo che avvolge l’agroalimentare grossetano, il più dipendente tra i panieri regionali dalle mosse di Trump come rilevato anche dalle stime di Prometeia. Il presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio Toscano Igp, Fabrizio Filippi (foto) conferma che: "Dalla Toscana partono verso gli scaffali dei canali di vendita americani oltre 2 milioni di bottiglie all’anno.