Toscana il 25 aprile in diretta le cerimonie e le manifestazioni Nostro dovere ricordare

aprile 2025 – Una giornata per non dimenticare. Ottant’anni fa l’Italia veniva liberata dal nazifascismo. E in Toscana, in questo 25 aprile particolarmente significativo, sono tante le celebrazioni che si tengono nelle città per non dimenticare quanti sacrificarono la loro vita contro l’oppressore nazifascista. cerimonie intorno alle quali non sono mancate polemiche, dopo la richiesta di sobrietà giunta dal Governo vista la concomitanza del lutto per la morte di Papa Francesco. Un messaggio che il centrosinistra ha interpretato come tentativo di “silenziare” la festa. Per questo non sono mancate le schermaglie a mezzo di comunicati. Segui la diretta. Lanazione.it - Toscana, il 25 aprile in diretta: le cerimonie e le manifestazioni, “Nostro dovere ricordare” Leggi su Lanazione.it Firenze, 252025 – Una giornata per non dimenticare. Ottant’anni fa l’Italia veniva liberata dal nazifascismo. E in, in questo 25particolarmente significativo, sono tante le celebrazioni che si tengono nelle città per non dimenticare quanti sacrificarono la loro vita contro l’oppressore nazifascista.intorno alle quali non sono mancate polemiche, dopo la richiesta di sobrietà giunta dal Governo vista la concomitanza del lutto per la morte di Papa Francesco. Un messaggio che il centrosinistra ha interpretato come tentativo di “silenziare” la festa. Per questo non sono mancate le schermaglie a mezzo di comunicati. Segui la

Verso il 25 aprile in Toscana: cosa fare? - Dal mare alla montagna, dai parchi alle isole… in Toscana non manca niente, ottimi paesaggi e buon cibo. Che vogliate andare al mare, fare del trekking o andare a cavallo, ecco qualche idea per ogni tipo di esperienza. In bicicletta A cavallo Su di un isola Braciate Percorsi trekking Terme 25 aprile in bicicletta: scopri due percorsi imperdibili Percorso della bonifica Il Sentiero della Bonifica è una pista ciclabile in terra battuta che segue l’antica strada di manutenzione del canale Maestro della Chiana. 🔗corrieretoscano.it

Nel cuore nascosto della Toscana: cinque mete insolite per il ponte del 25 aprile - Firenze, 22 aprile 2025 – Il ponte del 25 aprile è il momento ideale per prendersi una pausa e respirare bellezza. Se le classiche mete battute dai turisti vi hanno un po’ stancato, ecco cinque angoli poco noti della Toscana dove ritrovare silenzio, natura e autenticità. Sono borghi e luoghi che vivono fuori dalle rotte del turismo di massa, ma che conservano intatto il fascino profondo della nostra terra. 🔗lanazione.it

25 aprile una giornata di musei gratis in Toscana: ecco dove - Firenze, 17 aprile 2025 – Oggi 25 aprile la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi saranno aperti a ingresso gratuito. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili gratuitamente anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8. 🔗lanazione.it

