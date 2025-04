Torneo di calcio e contest tra le band delle scuole superiori

delle scuole superiori che, dal 20 giugno al 5 luglio, uniranno lo sport alla musica. Si tratta della 'Lugo Cup', Torneo di calcio a 7 per under 19, e del 'Lugo Music contest', sfida tra giovani band emergenti del territorio. "Da diverso tempo desideravo organizzare qualcosa a Lugo per i ragazzi di scuola superiore – afferma l'organizzatore, l'insegnante Davide Solaroli –. Già lo scorso settembre avevo manifestato questo mio desiderio a don Leo Poli, parroco delle Parrocchie della Collegiata e di San Gabriele a Lugo, il quale mi ha gentilmente concesso, per realizzare la mia idea, la disponibilità dell'area esterna alla chiesa di San Gabriele, che comprende un campetto da calcio non più utilizzato dopo l'alluvione di maggio 2023. A questo punto mi sono rivolto ad alcuni amici, impegnati da anni nello sport e nell'associazionismo, e ho chiesto loro di collaborare".

